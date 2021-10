Ulm

vor 53 Min.

Infizierte feiern in Ulmer Club: Gesundheitsamt fordert Gäste zu Tests auf

Trotz 3G-Regel ist es nach einer Partynacht in Ulm zu Corona-Infektionen gekommen.

Plus Trotz 3G-Regel kommt es nach einer Partynacht in einem Ulmer Club zu Corona-Infektionen. In einem Fall soll es sich um einen "Impfdurchbruch" handeln.

Von Johannes Rauneker und Selina Ehrenfeld

Es ist eine Party mit Folgen, die am Mittwochabend, 29. September, in einem Ulmer Club über die Bühne gegangen ist. Wie sich jetzt herausgestellt hat, waren drei der insgesamt über 400 Besucher coronapositiv und infektiös. Und das, obwohl der Club den Eintritt nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten gestattet. Das Gesundheitsamt hofft nun, dass sich keine weiteren Partygäste mit Corona infiziert haben.

