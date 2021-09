Jazz-Rocker und Kraan-Bassist: Hellmut Hattler kündigt ein neues Album an

Neues vom nimmermüden Erfolgsrocker aus Ulm: Hellmut Hattler, Kraan-Bassist, kündigt für den November ein neues Soloalbum an. Hörproben gibt es vorab.

Neues von Ulms wohl bekanntestem Jazz-Rocker: Bevor am 12. November das neue Album "Sundae" des Ulmer Rock- und Jazzbassisten Hellmut Hattler unter dem Bandnamen "Hattler" als CD erscheint, werden am 1. und am 29. Oktober jeweils Singles digital vorab veröffentlicht. Ab diesem Freitag gibt es "No Bass No Fame", Ende Oktober kommt der Song "Pride" auf den Markt.

Hattler kündigt neue Songs mit Joo Kraus an

Beide Titel sind die jeweiligen Startertracks der A- und der B-Seite der LP "Sundae", die dann im Dezember auf den Markt kommen und auch in Frankreich erscheinen wird. Der Echo-Preisträger Hellmut Hattler veröffentlichte im Vorjahr mit Erfolg das Album "Sandglass". Auf "Sundae" werden, laut Hattler, neben dem Ausnahmebassisten Joo Kraus, Fola Dada, Torsten de Winkel und Ali Neander zu hören sein. (köd)

