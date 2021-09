Ulm/Neu-Ulm

17:30 Uhr

Mit 100 Jahren lässt Frau Patzwaldt den Rollator lieber stehen

Plus Das Jahrhundert ist voll: Gertrud Patzwaldt lebte viele Jahre in Neu-Ulm und empfängt nun den Oberbürgermeister zum Geburtstag. Nur der Sohn kann nicht persönlich gratulieren.

Von Andreas Brücken

In den Kinos flimmert Charlie Chaplin in "The Kid" erstmals über die Leinwand, der Nürnberger "Club" wird zum zweiten Mal deutscher Meister und der Ulmer Albert Einstein erhält den Nobelpreis für Physik, als im Jahr 1921 Gertrud Patzwaldt (geborene Leckrath) in Danzig das Licht der Welt erblickt. Ein bewegtes Leben mit allen Höhen und Tiefen liegt hinter der Neu-Ulmerin, das die Jubilarin jüngst im Ulmer Elisa-Wohnheim feierte.

