Neue Drachenburg in Ulm bekommt geforderte günstige Wohnungen

Plus Das geplante Wohnprojekt in Ulm könne seinen Zweck verfehlen, warnten Kritiker. Nun gibt es eine Lösung, die viel Lob erhält. Eines aber ist nicht möglich.

Ein wesentlicher Kritikpunkt des sozialen Wohnprojekts in der Ulmer Beyerstraße 14 ist ausgeräumt: Die städtische Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft UWS wird 40 Prozent der Wohnungen des Neubaus besonders günstig vermieten. Die monatlichen Preise lägen dort dann 40 Prozent unter der örtlichen Vergleichsmiete, sagte Carola Christ, Leiterin der Ulmer Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht im Bauausschuss. Zuvor hatten Kritiker bemängelt, dass das Bauprojekt sein Ziel zu verfehlen drohe.