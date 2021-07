Ulm

vor 46 Min.

Richtfest für neues Müller-Hotel im Ex-Abt am Ulmer Münsterplatz

Plus Neben der bekannten Hotel-Kette Motel One als Ankermieter ziehen zwei bekannte Systemgastronomieketten in das Erdgeschoss am Ulmer Münsterplatz ein.

Von Oliver Helmstädter

Auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt ist der Drogeriekönig zwar jüngst um ein paar Hundert Plätze auf Rang 1299 abgestürzt. Doch solche Listen hat der 88-Jährige längst nicht mehr im Kopf. Wenn er sie überhaupt je hatte. In Ulm will der Chef von 35.000 Mitarbeitern Bleibendes hinterlassen. Und kümmert sich höchstselbst drum. Zum Richtfest erschien Müller persönlich im Rohbau am mit einem goldenen M versehenen Rednerpult. Die Bedeutung für das Projekt lässt sich auch an seiner Begleitung erkennen: Co-Geschäftsführer Günther Helm, der 2019 in die Müller-Chefetage eintrat und als designierter Nachfolger gilt.

