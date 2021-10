Ulm

vor 23 Min.

Tausende genießen den verkaufsoffenen Sonntag in Ulm

Beim verkaufsoffenen Sonntag war in der Hirschstraße in Ulm einiges los. Die durch Corona bedingte Pause hat offenbar bei vielen Bürgerinnen und Bürgern die Lust aufs Shoppen geweckt.

Plus Nach einer längeren Durststrecke ist wieder verkaufsoffener Sonntag mit zwei Märkten in Ulm. Ein Streifzug durch den Trubel in der Innenstadt.

Von Andreas Brücken

Wo sonst an einem Sonntag rund um das Ulmer Münster beschauliche Ruhe herrscht, drängen sich Tausende Besucher zwischen den Verkaufsständen, Buden und Imbissständen. Auch die meisten Einzelhändler haben sich in der Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt. Dementsprechend viele Menschen strömen in die Boutiquen, Buchläden und Straßencafés an der Hirschstraße und drum herum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen