Ulm

vor 4 Min.

Zwei Sängerinnen huldigen in Ulm den Komponistinnen des Barocks

Plus Die Sängerin Oxana Arkaeva setzt mit Cornelia Lanz ihre Reihe "Woman's World" im Ulmer Roxy fort. Sie zeigen: Schon im Barock komponierten auch Frauen.

Von Dagmar Hub

Eine Trilogie zum Thema "Woman's World" hatte die Sängerin und Kulturmanagerin Oxana Arkaeva im September 2019 im Roxy angekündigt, und der erste Teil "In the Cube – im Lichtkubus" war erfolgreich gewesen. Teil 2 war bereits angedacht, doch dann kam Corona, kamen die Lockdowns, und jener zweite Teil musste zweimal verschoben werden. Nun wird er stattfinden – mit der Premiere am 7. November und mit einer weiteren Aufführung am 14. November im Roxy, jeweils um 20 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .