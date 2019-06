vor 19 Min.

Ulmer Firma soll in Systeme der Bundesbank eindringen

Eine Ulmer Firma will die Deutsche Bundesbank vor Cyber-Angriffen schützen. Das Unternehmen hackt sich dazu in Online-Systeme.

Die Ulmer Firma „it.sec“ hat sich in einer europaweiten Ausschreibung der Deutschen Bundesbank durchgesetzt. Ausgestattet mit der „Lizenz zum Hacken“, wird der Security-Spezialist am Frankfurter Hauptsitz der Zentralbank Deutschlands in den nächsten vier Jahren umfassende Sicherheitsuntersuchungen durchführen.

Ziel ist es, etwaige vorhandene Schwachstellen in der IT aufzudecken und auszumerzen. Dabei werden sowohl die finanztechnischen Dienste, Prozesse und Abläufe wie auch PCs, Großrechner und Peripheriegeräte intensiv auf Angriffsvektoren untersucht, die von (Cyber)-Kriminellen ausgenutzt werden könnten. Um nicht nur eine punktuelle Sicherheit von Einzelkomponenten zu erreichen, kommen auch komplexe Angriffsszenarien auf Basis realistischer Bedrohungsanalysen zum Einsatz. Diese Maßnahmen erfolgen teilweise in engem Austausch mit Cyber-Verteidigungsteams.

Im Rahmen des deutschen Aufgabenbereichs innerhalb der 4CB (Four Central Banks), zu der die Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banco de España und Banca d’Italia gehören, gilt dies auch für angeschlossene Systeme der Europäischen Zentralbank (EZB). Alleine über Target2 fließen pro Tag im Durchschnitt rund 340000 Zahlungen im Wert von etwa 1,7 Billionen Euro.

Geschäftsführer und Unternehmensgründer Holger Heimann spricht von einem der spannendsten Aufträge der Firmengeschichte: „Wir freuen uns besonders auf diese Aufgabe, da der Deutschen Bundesbank in ihrer Ausschreibung vor allem eine möglichst hohe Fachkompetenz wichtig war.“

Seit 1996 hackt sich die Firma im Auftrag in Online-Systeme

Hier habe die Firma mit langjähriger Erfahrung punkten können. Angesichts der immens großen Bandbreite an technologischen Anforderungen, könne die Ulmer Firma ihr Know-how nun über einen Zeitraum von vier Jahren mit einer Vielzahl herkömmlicher sowie unkonventioneller Angriffstechniken in vollem Umfang unter Beweis stellen.

Seit 1996 hackt sich die Firma im Auftrag in Online-Systeme und -Shops, Firmen, Banken oder industrielle Anlagen. Damit gilt „it.sec“ mit Sitz in der Ulmer Einsteinstraße als eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das sich ausschließlich mit Informationssicherheit beschäftigt hat. Einen Vertrieb haben die Ulmer nicht. Aufträge würden ausschließlich durch Empfehlungen der Kunden sowie Ausschreibungen gewonnen. (az)

