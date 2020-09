vor 1 Min.

Um 60 Prozent teurer: Ärger um erhöhte Müllgebühren in Nersingen

Plus Die Bürger müssen in Nersingen zum Teil 60 Prozent mehr für ihren Müll zahlen. Viele haben das aber erst Wochen später bemerkt.

Von Michael Ruddigkeit

Viele Bürger in Nersingen sind sauer. Denn die Müllgebühren in der Gemeinde sind drastisch gestiegen – um bis zu 60 Prozent, und zwar rückwirkend für das ganze Jahr 2020. Auch die Autorin und Publizistin Renate Hartwig, die in Straß wohnt, ist verärgert. Es ist aber nicht nur der satte Aufschlag, der sie erzürnt – sondern vor allem die Art und Weise, wie die Gemeinde damit umgegangen ist: „Ich bin total entsetzt!“

Es gab kein Erklärungsschreiben, warum die Gebühren höher werden

Anfang Juli war die Müllgebühr noch in gewohnter Höhe abgebucht worden. Mitte Juli landeten dann die Müllgebührenbescheide in den Briefkästen der Bürger. Viele hefteten sie ungelesen ab – es war ja auch kein Begleitschreiben dabei, in dem gestanden hätte, dass sich irgendetwas ändert. Erst als im August die nächste Abbuchung folgte, wurde der eine oder andere stutzig. Auch Renate Hartwig schaute genauer hin und konnte es nicht glauben: Bislang zahlten sie und ihr Mann für ihre 240-Liter-Tonne 340,08 Euro im Jahr, jetzt standen 547,20 Euro auf dem Bescheid – eine Steigerung um 61 Prozent.

Hartwig fragte im Rathaus nach. Dort habe sie nur die Antwort erhalten: „Des isch halt so.“ Beim Nachhaken sei das Wort „Misswirtschaft“ gefallen. Hartwig recherchierte und erfuhr schließlich mehr über die Gründe für die massive Gebührenerhöhung, die unter anderem mit dem neuen Wertstoffhof zu tun haben. „Damit kann ich total umgehen, wenn man mir das sagt“, so Hartwig gegenüber unserer Redaktion. Was sie nicht versteht: „Warum haben sie das nicht erklärt?“ Diese fehlende Kommunikation fördere Misstrauen. „Das ist der Stoff, aus dem Politikverdrossenheit wächst“, findet die Nersingerin. Sie habe mit etwa 50 Leuten in der Nachbarschaft gesprochen, ob sie sich den Gebührenbescheid genauer angeschaut hätten: „Keiner hat’s gewusst, keiner.“

Die Nersingerin schreibt einen offenen Brief an den Bürgermeister

Hartwig hat deshalb einen offenen Brief an Bürgermeister Erich Winkler und die Mitglieder des Gemeinderats geschrieben. Darin stellt sie auch die Frage, warum die Gebührenerhöhung erst Mitte des Jahres bekannt gegeben wurde, obwohl bereits Ende 2019 absehbar gewesen sei, dass die Müllgebühren steigen werden. Hartwig will wissen, ob dies mit der Kommunalwahl am 15. März zusammenhängt. Ihrer Ansicht nach bleibt durch die Vorgehensweise der Gemeinde ein „Gschmäckle“ hängen. „Bei offener, klärender Kommunikation hätte daraus sogar eine konstruktive Diskussion über unser aller Müllverhalten werden können“, schreibt die Bürgerin. „So bleibt der schale Geschmack, nicht nur nicht ehrlich informiert, sondern auch übergangen worden zu sein.“

Bürgermeister Erich Winkler räumt auf Nachfrage unserer Redaktion ein, dass die Gemeinde schon im Dezember 2019 davon ausgegangen sei, dass eine Erhöhung kommt. Genaue Zahlen hätten damals jedoch noch nicht vorgelegen. Für März dieses Jahres sei eine Bürgerversammlung geplant gewesen. „Dort wollten wir die Bürger darüber informieren, dass sich eine Erhöhung abzeichnet“, so Winkler. Wegen Corona fiel die Versammlung jedoch ins Wasser. Ebenso die geplante Sitzung des Gemeinderats, die im April hätte stattfinden sollen. Eine virtuelle Sitzung sei nach der Geschäftsordnung des Gremiums noch nicht möglich.

Die Gemeinde lasse die Gebührenkalkulation seit mehreren Jahren vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erstellen, „einfach, um auf der sicheren Seite zu stehen“. Das Ergebnis habe im Frühjahr vorgelegen. In der ersten Arbeitssitzung des Gemeinderats im Mai sei dann die rückwirkende Gebührenerhöhung beschlossen worden.

Bürgermeister Erich Winkler: Die Gemeinde hatte keine andere Wahl

Und warum fällt die so deutlich aus? „Wir hatten in der Vergangenheit Kostenüberdeckungen“, erläuterte Winkler. „Diese sind inzwischen vollständig abgetragen.“ Gemeinden dürfen über die Gebühren weder Gewinn noch Verlust machen. Deswegen wird alle vier Jahre neu kalkuliert. Auch an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises sowie an die Firma Knittel müsse die Gemeinde mehr zahlen, sagte der Bürgermeister. „Und wir haben einen sehr großen, neuen Wertstoffhof gebaut.“ Diese Kosten seien ebenfalls in die Kalkulation mit aufgenommen worden. Die Folge: Haushalte mit einer 60-Liter-Tonne zahlen jetzt 11,40 Euro im Monat, davor waren es nur 7,08 Euro. Allerdings seien im Jahr 2005 noch 15,60 Euro verlangt worden.

Dass die Gebührenerhöhung bewusst bis nach der Wahl verschleppt worden sei, hält Winkler „für ein bisschen weit hergeholt“. Da die Gemeinde rein rechtlich gar nicht anders entscheiden könne, als die Gebühren zu erhöhen, hätte das nicht zum Wahlkampfthema getaugt, findet Winkler. Der Bürgermeister kann jedoch den Ärger der Bürger verstehen. Und er gibt zu: „Dass wir das ohne Begleitschreiben verschickt haben, ist nicht glücklich gelaufen. Das hätte man anders machen sollen oder sogar müssen. Das ist ein Punkt, den wir uns zu Herzen nehmen werden.“

