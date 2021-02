13:40 Uhr

Unfall bei Firma in Senden: 800 Kilo schwere Stahlplatte fällt Arbeiter auf den Fuß

Bei einem Betriebsunfall in einer Firma in Senden ist ein Mitarbeiter verletzt worden.

Eine 800 Kilogramm schwere Stahlplatte löste sich in einer Sendener Firma aus der Verankerung eines Krans. Sie fällt auf den Boden und dann einem Mitarbeiter auf den Fuß.

Betriebsunfall in einer Firma in Senden: Wie die Polizei mitteilt, passierte am Dienstag gegen 19 Uhr ein Betriebsunfall in einer Maschinenbau-Firma in Senden. Demnach löste sich eine circa 800 Kilogramm schwere Stahlplatte, die mit einem Kran transportiert wurde, aus der Verankerung.

Platte fällt zu Boden und dann Arbeiter auf den Fuß

Die Platte fiel zunächst aus rund zwei Metern Höhe zu Boden und stürzte dann auf den Fuß eines 42-jährigen Arbeiters. Der Mann wurde trotz entsprechender Sicherheitsschuhe am Fuß schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen zog die Polizeistation Senden noch am Abend einen Gutachter zur Unfallörtlichkeit hinzu. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (AZ)

