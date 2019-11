vor 41 Min.

Vandalen wüten in Jugendtreff-Container

Unbekannte brechen den Container in Aufheim auf und zerstören die Musikbox. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben den Container des Jugendtreffs in Aufheim verwüstet. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am vergangenen Freitag mitgeteilt.

Vandalen verwüsten das Innere des Containers

Der als Jugendtreff genutzte Container im Holzschwanger Weg in Aufheim wurde demnach aufgebrochen: Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stiegen so in den Container. Im Inneren zerstörten sie eine Musikbox, außerdem öffneten sie den Verbandskasten zerstreuten dessen Inhalt mutwillig.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei Senden sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 07307/910000 entgegen genommen. (az)

