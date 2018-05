vor 55 Min.

Vorsicht vor gefährlichen Raupen

An Sportpark und See gibt es Warnschilder. Und auch in Illerberg ist eine Eiche befallen.

Von Carolin Oefner

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners sind klein, haarig und können unangenehmen Juckreiz und allergische Reaktionen verursachen. Genauer gesagt: die Haare der Raupe. Normalerweise sieht man die kleinen Tierchen gar nicht – und würden sie nicht im eigenen Garten oder neben dem Spielplatz wohnen, würden sie auch nicht weiter stören.

Neben dem Spielplatz stören die Tierchen

Doch an Plätzen, an denen sich Menschen oft aufhalten, stellen die kleinen Tierchen eine Gefahr dar. Dies ist in Vöhringen nun an einer Stelle am Vöhringer See und an Eichen hinter dem Sportpark in unmittelbarer Nähe der Tennisplätze und des dortigen Spielplatzes der Fall. Rund herum hat die Stadt Flächen abgesperrt und Warnschilder aufgestellt. Die örtliche Feuerwehr wird die Tiere in Vöhringen am Freitag entfernen, sagt Andreas Macht vom städtischen Bauamt. Dort werden sie nicht mit Gift, sondern mit einem kleinen Flammen-Brenner getötet. Die Hitze sorgt dafür, dass auch möglicherweise umherfliegende Härchen verbrennen – denn diese sind das Gefährliche. Deswegen arbeitet die Feuerwehr auch in Schutzanzügen.

Ein Fachmann entfernt die Raupen

Neben den beiden Plätzen in Vöhringen ist eine Eiche in Illerberg im Baugebiet Am Kellerberg befallen. Dort stellt sich die Lage schon schwieriger dar: Die Feuerwehr kommt an das Gespinst des Eichenprozessionsspinners nicht hin. Die Stadt hat deswegen ein Privatunternehmen damit beauftragt, das die Tiere am kommenden Dienstag entfernt. Bis dahin solle man die Flächen unter den Bäumen nicht betreten und auch Kinder dort nicht spielen lassen. Doch am neu angelegten Spazierweg hinter dem Baugebiet drohe keine Gefahr, so Macht.

Der Eichenprozessionsspinner ist eine Schmetterlingsart, die Eier in Eichen ablegt. Die Larven bilden die giftigen Brennhaare aus. Kommen die Haare mit Schleimhäuten oder der Haut in Kontakt, kann es zu starkem Juckreiz kommen oder allergische Reaktionen auslösen. Das Bauamt kontrolliere regelmäßig die Eichen im Vöhringer Gebiet und handle dann nach Bedarf, so Macht.

Wer in Kontakt mit Raupen kommt, soll sofort die Kleidung wechseln und duschen, rät die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

