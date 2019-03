vor 51 Min.

Wasserdruck bereitet Bürgern und Feuerwehr Probleme

In Holzheim wird eifrig über den schwankenden Wasserdruck debattiert. Der Bauausschuss sollte eine Lösung finden, doch es gibt noch einige offene Fragen.

Von Willi Baur

So war das wohl nicht gedacht: Eigentlich sollte der Bauausschuss am Donnerstag einen Beschlussvorschlag für die am Montag anberaume Sitzung des Gemeinderates zur Lösung der Wasserdruck-Problematik im Ortsteil Holzheim formulieren. Doch das Thema wurde nun vertagt: Es gibt noch einige offene Frage, die nun bis Ende April geklärt werden sollen.

In der Tat ist der Sachverhalt reichlich komplex. Ausgelöst worden sind die Aktivitäten Bürgermeisterin Ursula Brauchle zufolge ursprünglich durch Klagen aus dem Neubaugebiet „An der Breite“ über einen unzureichenden oder zumindest schwankenden Wasserdruck. Vom Versorger selbst vorgenommene Messungen haben dies aber nicht bestätigt, wie Günter Geffert von der SWU Netze GmbH sagte.

Das Wasser werde an der Übergabestelle mit 3 bis 3,2 bar in das örtliche Netz eingespeist, nachts mit 4,2 bar. Dass es mit einem gewissen Druckabfall beim Verbraucher ankomme, sei normal. „Insofern entspricht der von uns gemessene Wert von 2,7 bar der Norm“, sagte Geffert. „Der Druckabfall hängt auch von der Installation in den Gebäuden ab.“

Feuerwehr hat ein Löschwasser-Problem

Nun lässt sich Geffert zufolge mit einer zusätzlichen Pumpe an der Übergabestation bei relativ geringem Kostenaufwand der Wasserdruck merklich erhöhen und stabilisieren. Davon profitieren würde indes nur die von den Stadtwerken garantierte Versorgung mit Trinkwasser. Aber die Bürgermeisterin hatte eingangs deutlich gemacht: „Wir wollen in diesem Zusammenhang auch das Löschwasser-Problem lösen.“ Gemeinderat Armin Frank (CSU/DG) merkte ironisch an: „Wenn es brennt, ist man überall froh, wenn Wasser kommt.“

Bereits im Zusammenhang mit dem Anschluss Neuhausens an das Holzheimer Netz war nämlich bei Messungen festgestellt worden, dass in verschiedenen Bereichen Holzheims keine ausreichende Löschwassermenge garantiert werden kann. Dabei nannte Brauchle unter anderem das Gewerbegebiet am westlichen Ortsrand, das nun bekanntlich erweitert werden soll. Nur: Im Gegensatz zum Trinkwasser fällt die Versorgung mit Löschwasser in die Zuständigkeit der Kommune. Beides fließt indes durch ein gemeinsames Netz, nicht nur in Holzheim, wie Geffert anmerkte.

Lösung ist noch offen

Die SWU Netze GmbH hatte dem Gremium einen Vorschlag unterbreitet, der eine Verlegung der Übergabestation an die Markungsgrenze Richtung Steinheim samt integrierter Druckerhöhungsanlage vorsieht. Aus Sicht Gefferts würden damit die geforderten Kriterien langfristig erfüllt und zudem die Suche nach Rohrbrüchen erleichtert. Bedingt durch den höheren Druck wären allerdings auch die Wasserverluste bei Rohrschäden größer. Ferner müsste im Hinblick auf das alte Rohrnetz der Maximaldruck konstant eingehalten werden.

Eine erste grobe Kostenschätzung weist dem SWU-Beauftragten zufolge 157000 Euro aus. Die jährlichen Stromkosten bezifferte er auf 5500, den Wartungsaufwand auf 2700 Euro. Offen geblieben ist bedingt durch die Gemengelage bei den Zuständigkeiten eine mögliche Kostenaufteilung. Auch der Standort wäre, weil in privatem Eigentum, noch nicht gesichert.

Weil das Gremium weitere Fragen aufwarf, machte Bauamtsleiter Alexander Gehr einen Vorschlag: Ein Ingenieurbüro soll zwei Standortvarianten untersuchen. Auch Gehr sah für eine Entscheidung „noch zu viele unbekannte Größen“. Schließlich müsste der Gemeinderat nicht nur über die technische Lösung beraten, sondern auch über die Aufteilung der Kosten.

Themen Folgen