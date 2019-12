vor 2 Min.

Weihnachten auf schwäbisch im heimeligen Theater

Im historischen Stadttheater in Weißenhorn erwartet die Besucher bei der „Schwäbischen Weihnacht“ besinnliche Unterhaltung. Karten für die Veranstaltung gibt es im Rathaus.

Bei der „Schwäbischen Weihnacht“ in Weißenhorn gibt es zu Blas- und Stubenmusik auch humorvolle und besinnliche Geschichten

Von Christoph Lotter

Die „Schwäbische Weihnacht“ im historischen Stadttheater in Weißenhorn soll den Besuchern das Warten auf Heiligabend verkürzen – und das schon seit 1980. Im nach Angaben der Stadt kleinsten Theater Süddeutschlands gibt es auch in diesem Jahr wieder Musik und besinnliche Geschichten. Stets mit dem Ziel, den Leuten das Gefühl „Jetzt kann’s Weihnachten werden“ zu vermitteln.

Die Besucher erwartet diesmal ein Zusammenspiel aus Bläser-Ensemble und Stubenmusik. Organisator Gerd Steinwand moderiert dazwischen immer wieder mit humorvollen und zum Nachdenken anregenden Geschichten und Texten aus seinem Adventskalender. Der Theologe ist gemeinsam mit Volker Drastik, dem Kulturbeauftragten der Stadt Weißenhorn, für die „Schwäbische Weihnacht“ verantwortlich. Kulturbeauftragter Drastik ist zufrieden mit dem bekannten Ablauf: „Das Programm im vergangenen Jahr kam sehr gut an, wir werden das deshalb so beibehalten. Wir bleiben also beim Altbewährten.“

Das sind unter anderem die Vöhringer Notenhüpfer. Das Quartett besteht seit 15 Jahren aus Christina Schmid (Hackbrett, Harfe, Flöte), Martin Schmid (Klarinette, Raffele, Flöte), Anna-Lena Börschel (Gitarre, Flöte) und Vroni Wagner-Schmid (Zither, Harfe), die gemeinsam eine anheimelnde Atmosphäre schaffen wollen. Zum bewährten Programm gehört auch die mal traditionelle, mal moderne Blasmusik von Stolz ohne Holz. Genau wie die im Jahr 2017 gegründeten Burgauer Weisenbläser. Die Gruppe Volksmusik aus Babenhausen hat sich hingegen ganz der Stubenmusik verschrieben.

Die Aufführungen der „Schwäbischen Weihnacht“ im historischen Stadttheater in Weißenhorn finden an folgenden Tagen statt: Samstag, 14. und 21. Dezember, jeweils um 15 und 19.30 Uhr, sowie Sonntag, 15. und 22. Dezember, jeweils um 10.30 und 15 Uhr.

Karten für die Veranstaltung gibts es zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Weißenhorn sowie den üblichen Vorverkaufsstellen im Internet.

