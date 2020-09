vor 3 Min.

Wenn Falschparker Lebensretter behindern: Wo die Feuerwehr Senden nicht durchkommt

Plus Bei einer Fahrt mit dem Feuerwehrauto wollen Polizei, Verwaltung und Feuerwehr auf zugeparkte Rettungswege in Senden aufmerksam machen. Nicht das einzige Problem.

Von Angela Häusler

Zugeparkte Rettungswege können Leben kosten. Darauf haben kürzlich die Sendener Feuerwehr, die Polizei und die Kommunalverwaltung aufmerksam gemacht: bei einer gemeinsamen Fahrt durch die Stadt – mit einem Feuerwehrauto.

Autos versperren der Feuerwehr den Weg in die Haydnstraße

Zweieinhalb Meter breit und knappe zehn Meter lang ist die Drehleiter, der Einsatzwagen, mit dem die freiwillige Feuerwehr ausrücken muss, wenn etwa ein mehrstöckiges Gebäude brennt. Schlimm für die von einem Brand Betroffenen, wenn in einem solchen Fall ein gedankenloser Autofahrer seinen Pkw in einer Feuerwehrzufahrt geparkt hat. So wie an diesem Samstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstraße, wo nicht nur eines, sondern gleich vier Autos die Zufahrten versperrten – von beiden Seiten. „Da ist kein Durchkommen“, kommentiert Thomas Kast, der an diesem Morgen die Drehleiter steuert.

Wäre es ein echter Einsatz, könne man nicht auf den Abschleppdienst warten, berichtet Feuerwehrkommandant Peter Walter: „In diesem Fall würden wir ein Auto wegziehen, aber das kostet viel Zeit.“ Weil der Trupp aus Vertretern der Sendener Polizei, der Feuerwehr und der Stadtverwaltung an diesem Tag nur zu Begutachtungszwecken unterwegs ist, kommen die Parksünder nicht in Schwierigkeiten.

Auch ein Hausmeister steht manchmal im absoluten Halteverbot

Das gilt auch für den Hausmeister einer Wohnanlage in Ay, der seinen Sprinter auf einer Feuerwehrzufahrt zwischen den Häusern abgestellt hat. „Sie parken im absoluten Halteverbot“, ermahnt ihn Polizeidienststellenleiter Markus Zoller. „Jaja, ich weiß“, sagt der Mann aufgeregt, er habe nur kurz etwas erledigen müssen, er fahre gleich wieder weg.

Andere Autos parken ganz legal, stehen aber dennoch so ungünstig, dass es der Feuerwehr Probleme macht: Mehr als einmal bewegt sich der kleine Zug aus zwei Feuerwehrwagen und einem Polizeiauto im Slalom durch schmale Straßen, Kast bugsiert die Drehleiter dann vorsichtig an Stoßstangen und Seitenspiegeln vorbei. Oder drückt die Äste zurück, die sich durchs offene Fenster in die Fahrerkabine gedrängt haben, weil er auf den Gehweg ausweichen musste. Seit mehr als 30 Jahren fährt er solche Fahrzeuge und weiß, dass die Bedingungen zu dieser Zeit im Grunde ideal sind, denn es ist heller Tag und alle haben die Ruhe weg.

Wenn es ein Ernstfall ist, zudem Nacht und die Akteure zum Einsatz aus dem Bett geklingelt wurden, ist solche Millimeterarbeit eine ganz andere Herausforderung.

Tour ist gemeinsame Idee von Verwaltung und Feuerwehr in Senden

Auf die Idee zu dieser Befahrung kamen Feuerwehr und Verwaltung gemeinsam: „Bei uns melden sich immer mehr Hausverwaltungen wegen zugestellter Feuerwehrzufahrten“, erzählt Kommandant Peter Walter. Darüber verständigte er sich mit der Stadt – und man beschloss, mit einer Aktion auf das Problem aufmerksam zu machen. „Natürlich sind das immer nur Momentaufnahmen“, sagt Polizeichef Zoller. Aber es sei wichtig, dass die Bevölkerung die Rettungswege im Bewusstsein hat, „denn da geht es um Leben“. „Eng war es bei unseren Einsätzen schon oft“, berichtet Walter.

In Senden gebe es einige Ecken, in denen es häufig knapp wird, berichtet Tanja Siegert vom städtischen Ordnungsamt. Eine davon ist die Borsigstraße: schmale Fahrbahn, einseitig beparkt, viel mehr Autos als Wohneinheiten. Und: eine Sackgasse. Heute zumindest klappt die Durchfahrt auch mit dem Großgefährt, ebenso in der Sonnenstraße. Niemand steht im Weg. Heikel ist es hingegen in der Novalisstraße, wo eine schmale Zufahrt zu zwei Wohnhäusern führt. Weil ein breiter Lieferwagen am Straßenrand steht, auf einem eigentlich zulässigen Stellplatz, kommt der Einsatzwagen nicht vorbei. Zumal ein anderer Autofahrer noch in der Kurve geparkt hat, sodass die ganze Sache richtig eng wird.

Ein Flyer soll Autofahrer auf Rettungswege hinweisen

Beide Autos bekommen einen der Flyer hinter den Scheibenwischer geklemmt, die die Kommune für die Aktion hat drucken lassen: „Wenn Sie hier parken, kann die Feuerwehr kein Leben retten“, steht darauf. Und im Gespräch finden die Verantwortlichen sogar eine wohl bessere Lösung für die Park-Situation in dem Mini-Sträßchen: eine Sperrfläche an der Kurve und die Verschiebung der Parkplätze auf die andere Fahrbahnseite. So nämlich muss kein Stellplatz geopfert werden, „das mache ich nur sehr ungern“, sagt Siegert.

„Der Parkdruck in Senden ist eben sehr hoch, das hat man heute gut gesehen“, sagt Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf nach der Tour. Daher sei es besonders wichtig, dass die nun geänderte Stellplatzsatzung, die bei Wohnungen ab 45 Quadratmetern 1,5 bis 2 Parkplätze pro Wohneinheit vorsieht, künftig angewendet werde. Werden bei zugestellten Feuerwehrzufahrten Knöllchen verteilt, „geht es um Schutz, nicht um Schikane, es kann lebensnotwendig sein, dass da eben kein Auto steht“. Und um die oft prekäre Parksituation besser im Auge zu haben, überlege die Verwaltung, eine Stelle zu schaffen, die Problemflächen eigenständig kontrolliert.

