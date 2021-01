14:27 Uhr

Wenn es im Mathe-Unterricht an der Tür klingelt: So läuft der Distanzunterricht

Sergej Bechthold unterrichtet Mathe, Deutsch und Sport an der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen. Seit einigen Wochen gibt er Online-Unterricht und zieht ein sehr positives Fazit.

Plus Gezwungen durch die Pandemie findet noch immer Unterricht über die Webcam statt. Das führt zu neuen Möglichkeiten aber auch kleineren Problemen: Ein Einblick in den Matheunterricht einer achten Klasse aus dem Landkreis.

Von Sophia Huber

So ruhig ist es nur sehr selten, wenn Sergej Bechthold den Raum seiner achten Klasse betritt. Dienstag, 11.30 Uhr: Matheunterricht steht auf dem Stundenplan. Dass kein Schüler einen Mucks von sich gibt, liegt nicht etwa daran, dass sie nichts zu besprechen haben oder sich nicht mögen, sondern dass sie stummgeschalten sind. Oder besser gesagt, ihre Mikrofone im Computer. „Das machen wir immer so zu Beginn der Unterrichts“, sagt Bechthold, während der seine Unterlagen aufschlägt und seine Kamera anschaltet.

Am Anfang schalten alle ihre Kameras an, die Mikros bleiben aus

Er begrüßt die achte Klasse zum Unterricht, alle sind pünktlich zugeschaltet. „Das klappt mittlerweile richtig gut, alle sind da“, sagt der Mathelehrer und zeigt auf die einzelnen Kästchen und Buchstaben, die nacheinander erscheinen. „Eine Bitte, schaltet bitte eure Kamera an, damit ich euch sehe“, fordert er die Schüler auf. Ein Feld nach dem anderen ändert sich, immer mehr Gesichter ploppen nacheinander auf.

Die meisten Schüler sitzen am Schreibtisch in ihrem Zimmer, manch einer wählt jedoch einen ganz anderen Hintergrund für diese Mathestunde: „Aha, Tobias (Name von der Redaktion geändert) sitzt also wieder in seinem Büro auf den Malediven“, sagt Bechthold und schmunzelt. Die Video-Plattform, die das Kollegium der Hermann-Köhl-Schule (HKS) in Pfaffenhofen und Beuren nutzt, gehört zu Microsoft. Über die Videokonferenz in Microsoft-Teams kann man nicht nur miteinander sprechen oder eine Power-Point-Präsentation auf dem Bildschirm vorstellen – sondern eben auch seinen Hintergrund ändern. Beispielsweise wenn das eigene Kinderzimmer nicht aufgeräumt ist.

Der 35-jährige Lehrer ist seit Schuljahresbeginn an der HKS und unterrichtet neben Mathe auch Deutsch und Sport. Er hat dieses Schuljahr die Klassenleitung der 8a inne – und ist der neue Konrektor an der Grund- und Mittelschule.

Moderne Tablets und Laptops erleichtern das Home-Schooling

Dank der finanziellen Unterstützung des Freistaates und der Marktgemeinde konnten er und seine Kollegen die Herausforderungen für den Online-Unterricht gut meistern. „Wir haben moderne Leihgeräte bekommen, die an die Familien gehen, die Bedarf haben: Beispielsweise wo zwei Kinder gleichzeitig Online-Unterricht haben, aber nur ein Computer zu Hause steht“, berichtet Bechthold. Die Schulleitung sei dankbar für diese Unterstützung.

Die Entscheidung, den Unterricht über Microsoft-Teams zu halten, hat vor allem einen Grund: „Natürlich ist es teurer und man braucht mehr Lizenzen. Die einzurichten war sehr aufwendig“, sagt der 35-Jährige. „Doch wenn alles installiert ist, funktioniert es reibungslos und wir sind unabhängig von anderen Programmen.“ Damit meint der Lehrer vor allem die bayerische Lernplattform Mebis, die an einigen Schulen schon länger für Probleme sorgt.

Heute steht vor allem Kopf- und Prozentrechnen auf dem Programm. „Erste Übung, bitte ohne Taschenrechner“, sagt Bechthold und teilt seinen Bildschirm, sodass seine Schüler eine Präsentation mit mehreren Aufgaben sehen können. Er macht sein Mikro wieder stumm. „Auch während der Arbeitsphase der Schüler bleib ich online, falls zwischendrin Fragen auftauchen zum Beispiel.“ Und das tun sie: In der rechten Spalte seines Bildschirms erscheint ein gelber Smiley, in Form einer Hand – das bedeutet: Ein Schüler meldet sich. „Herr Bechthold, es hat geklingelt“, sagt die Schülerin. „Dann geh’ schnell und mach auf“, antwortet der Lehrer. Er schmunzelt: „So was kommt immer wieder vor. Einmal hatte eine Schülerin ihr Mikrofon noch an, als sie ihre Katze aus dem Zimmer verscheuchen wollte.“ Doch schlimm sei das nicht. „Auch im normalen Unterricht gibt es ja manchmal Unterbrechungen“, sagt Bechthold.

Lehrer sind Dauer-Online

Der Unterricht läuft sehr strukturiert ab. Nacheinander melden sich die Schüler virtuell, da sie die erste Aufgabe gelöst haben. In einem Chat mit dem Lehrer schickt jeder Schüler seine Lösung: Entweder abfotografiert aus dem Heft oder auch als Bildschirmaufnahme, wenn sie die Übung am Tablet gemacht haben. So kann der Mathelehrer die Ergebnisse kontrollieren und individuell per Chatnachricht eine Rückmeldung geben. „Das ist echt praktisch“, findet Bechthold.

Der einzige Haken: „Man ist eigentlich den ganzen Tag online oder am PC. Und wenn ein Schüler um 18 Uhr noch eine Frage hat, antwortet man natürlich auch“, sagt der Konrektor. In Zukunft will er das etwas einschränken.

Lesen Sie dazu auch:



Themen folgen