Wie beurteilen Bürger die Neu-Ulmer Innenstadt und das Vorfeld?

Die Stadt Neu-Ulm startet eine Onlinebefragung von Bürgern. Es geht dabei um die Weiterentwicklung der Innenstadt und des Quartiers Vorfeld.

Wie können sich die Neu-Ulmer Innenstadt und das Quartier Vorfeld in den kommenden Jahren städtebaulich entwickeln? Welche städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen soll es geben? Um diese und ähnliche Fragen zu beantworten, führt die Stadt Neu-Ulm vorbereitende Untersuchungen in der Innenstadt und im Vorfeld durch. Hierbei sind alle Bewohner und Eigentümer aus dem Vorfeld und der Innenstadt dazu aufgerufen, sich im Zeitraum vom 26. März bis zum 21. April an einer Onlinebefragung der Stadtverwaltung zu beteiligen. Entsprechende Informationsschreiben werden in dieser Woche an alle Eigentümer und Haushalte verteilt.

Umfrage: Etwa 9000 Haushalte werden in Neu-Ulm angeschrieben

Die breit angelegte Befragung, bei der rund 9000 Haushalte angeschrieben werden, ist aufgeteilt in einen Frageteil für Bewohner und einen Teil für Eigentümer. Die Stadt möchte von Bewohnern unter anderem wissen, wie sie das Angebot an Parkplätzen, Grünflächen oder Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Quartier einschätzen. Auch die Anbindung an den ÖPNV, die Möglichkeit für Nachbarschaftskontakte, Vereinsangebote oder aber das Image ihres Wohnumfelds wird abgefragt. Eigentümer werden unter anderem nach der Hauptnutzung und dem Zustand ihrer Gebäude oder aber zu geplanten Sanierungen oder verändernden Maßnahmen befragt.

Die Rückmeldungen fließen in die vorbereitenden Untersuchungen ein. So kann die Stadtverwaltung die aktuelle Situation vor Ort ermitteln und auch die städtebaulichen, strukturellen und sozialen Verhältnisse innerhalb der Gebiete erheben. Kurz: Die Stadt möchte sich einen umfassenden Überblick über die Quartiere verschaffen und so die Notwendigkeit und Umsetzbarkeit von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen festlegen.

Das Ergebnis der Untersuchungen ist am Ende ein Rahmenplan mit konkreten Maßnahmenvorschlägen und einer Kosten- und Finanzierungsübersicht für eine schrittweise Umsetzung von Sanierungen in den kommenden Jahren.

„Vorbereitende Untersuchung“ ist ein Fachbegriff aus der Stadtplanung. Um als Stadt Fördermittel aus einem Städtebauförderprogramm zu bekommen, müssen geplante Sanierungsmaßnahmen gemäß Baugesetzbuch innerhalb eines förmlich festgelegten Sanierungsgebietes liegen. Bevor jedoch ein neues Sanierungsgebiet beschlossen werden kann, sieht das Gesetz die Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen vor.

Diese Sanierungsgebiete gibt es bisher in Neu-Ulm

In Neu-Ulm gibt es bisher vier städtebauliche Sanierungsgebiete: im Zentrum, in der östlichen Innenstadt, im Zentrumsbereich-Süd und im Vorfeld/Wiley-Nord. Diese Sanierungsgebiete sind durch Satzungen festgelegt. Da die Gebiete alle vor dem 1. Januar 2007 rechtskräftig wurden, sieht das Baugesetzbuch vor, dass sie Ende 2021 aufgehoben werden müssen. Bis dahin sind jedoch noch nicht alle Sanierungsziele erreicht. Anliegen der Stadtverwaltung ist es deshalb, die städtebaulichen Ziele neu zu definieren und hierfür einen Rahmenplan mit konkreten Maßnahmen für die kommenden zehn bis 15 Jahre zu erarbeiten.

„Für uns als Stadt ist es sehr wichtig, dass sich möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner sowie Eigentümerinnen und Eigentürmer an der Umfrage beteiligen. Denn nur so erhalten wir einen umfangreichen Überblick über die Situation in den beiden Gebieten Innenstadt und Vorfeld“, sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Der Online-Fragebogen ist ab dem 26.. März auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm unter www.neu-ulm.de abrufbar. Für alle, die keine Möglichkeit haben, den Fragebogen digital auszufüllen, liegen im Rathaus (Augsburger Str. 15, Dezernat 3, Abteilung Stadtplanung im dritten Stock) gedruckte Exemplare zur Abholung bereit. Nach dem Ausfüllen können diese per Post oder Briefeinwurf zurückgegeben werden. Auswärtigen Eigentümerinnen und Eigentümern oder Personen, die nicht mobil sind, werden auf Wunsch Fragebögen auch schriftlich zugeschickt. (AZ)

