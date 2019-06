vor 23 Min.

Yeasayer spielen auf der Obstwiese

Programm für Festival ist beinahe komplett

Das Programm des Obstwiesenfestivals, das dieses Jahr von 15. bis 17. August stattfindet, ist fast komplett. Vor Kurzem haben die Organisatoren die letzte „Bandrutsche“ veröffentlicht – und die hat es in sich. So steht nun der zweite Headliner für das Open Air am Lerchenberg bei Dornstadt fest: Es ist die 2006 gegründete Gruppe Yeasayer aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn, bekannt für ihren experimentellen, aber eingängigen Stilmix aus Indie-Pop und afrikanischen Einflüssen. Am Freitag erscheint mit „Erotic Reruns“ das neue Studioalbum der Band. Ebenfalls mit dabei beim OWF 2019 ist der aus Spanien stammende Elektro-Produzent Kid Simius, auch bekannt als Beat-Bastler für Hip-Hop-Acts wie Marteria. Weitere neue Acts für das Festival sind Neufundland und Sparkling aus Deutschland und die Schweden Two Year Vacation.

Die anderen Künstler für Dornstadt stehen schon seit einigen Wochen beziehungsweise Monaten fest: Trash-Pop-Performer Bonaparte aus der Schweiz, die Leoniden aus Kiel, Tahiti 80 aus Frankreich, Blanck Mass aus England, die Viagra Boys aus Schweden, Wargirl aus den USA und einige andere. Noch nicht bekannt sind der Film für den Kinoabend am Donnerstag sowie die DJs für die Aftershow-Partys am Freitag und Samstag. Zum Rahmenprogramm 2019 gehören unter anderem ein Frühschoppen mit Blasmusik, Yoga und eine Zaubershow. Der Eintritt beim Obstwiesenfestival ist wie immer kostenlos, die Veranstaltung wird ehrenamtlich organisiert und finanziert sich vor allem durch den Getränkeverkauf und Sponsoring.

Wie berichtet, gibt es dieses Jahr aber erstmals ein kostenpflichtiges Vorab-Konzert auf dem Gelände: ein Akustik-Auftritt der Berliner Folk-Pop-Band The Mighty Oaks am Mittwoch, 14. August, um 20 Uhr. Neu ist, dass es an diesem Abend nun auch ein Vorprogramm gibt, bestritten von Singer-Songwriterin Novaa. Karten für das Konzert sind bereits online auf ulmtickets.de erhältlich. (mgo)

