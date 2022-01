Auto überschlägt sich bei einem Unfall nahe Asselfingen: Fahrer wird schwer verletzt

Ein Auto überschlägt sich bei einem Unfall nahe Asselfingen. Der Fahrer erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Autounfall am Mittwoch nahe Asselfingen ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 35.000 Euro.

Gegen 15.15 Uhr fuhr demnach der 42-Jähriger mit seinem BMW von Niederstotzingen in Richtung Asselfingen. Vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Straße ab. Sein Auto überschlug sich in einem nahen Feld. Dadurch wurde der Fahrer schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. (AZ)