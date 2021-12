Wie die Bauhütte des Ulmer Münsters arbeitet

Plus In der Werkstätte arbeiten Spezialisten daran, das Gotteshaus mit dem höchsten Kirchturm der Welt zu bewahren. Dieser Text zählte dieses Jahr zu unseren besten Reportagen.

Höhenangst? Dieses Gefühl kennt Andreas Böhm nicht. Aber als er vor 14 Jahren seine Arbeitsstelle antrat, wurde selbst ihm – ein Steinmetz, ein Franke mit Bodenhaftung, jedes „R“ rollt ihm gemütlich über die Zunge, wenn er ins Plaudern kommt – kurz schwindlig. „Das kann einen schier ohnmächtig machen“, raunt Böhm.