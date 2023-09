22-jähriger Autofahrer muss nach Polizeikontrolle in Blaubeuren in Haft

Eine Polizeikontrolle endet für einen 22-jährigen Autofahrer im Gefängnis. Obendrauf kam eine Anzeige.

Ein 22-Jähriger ist am Mittwochabend in Blaubeuren kontrolliert worden. Er wurde im Anschluss in Haft genommen.

Wie die Polizei mitteilt, erfolgte die Kontrolle gegen 19 Uhr in der Straße Stockäcker. Dabei fanden die Beamten heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bestand gegen den 22-Jährigen ein Haftbefehl.

Da der Fahrer des BMW die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten des Polizeipostens Blaubeuren den 22-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Um eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis kam der 22-Jährige ebenfalls nicht herum. (AZ)