Elektrogerät aus Geschäft gestohlen: Polizei ermittelt zwei 16-Jährige

Zwei Jugendliche sollen in Blaubeuren ein Gerät aus einem Geschäft gestohlen haben. Sie wurden dabei wohl von einer Überwachungskamera gefilmt.

Nach einem Diebstahl am Montag in Blaubeuren hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter ermittelt. Dabei soll es sich um zwei 16-Jährige handeln.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Angestellte eines Geschäftes in der Württemberger Straße gegen 14.30 Uhr mit Arbeiten beschäftigt. Dabei soll sie ihr Datenerfassungsgerät nur kurz unbeaufsichtigt im Verkaufsraum zurückgelassen haben, um etwas aus dem Büro zu holen. In dieser Zeit hätten sich auch zwei Jugendliche im Verkaufsraum aufgehalten. Einer der beiden Jungen soll das Elektrogerät an sich genommen und es an einen weiteren Jungen weitergereicht haben. Danach hätten sie das Geschäft verlassen und das Gerät mitgenommen.

Bilder einer Überwachungskamera, auf denen die Täter zu sehen waren, seien von der Blaubeurer Polizei ausgewertet worden, heißt es. Die Spur der Ermittler führte nun zu jenen zwei 16-Jährigen. Die Jugendlichen hätten sich geständig gezeigt.

Wie die Polizei weiter berichtet, konnte auch das Elektrogerät aufgefunden und an den rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Die Jungen müssen sich nun dennoch wegen Diebstahls verantworten. (AZ)