Blaubeuren

18:30 Uhr

Museum in Blaubeuren widmet frühen Musikinstrumenten neue Räume

Plus Wie klangen die ersten Musikinstrumente der Menschheit? Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren geht dieser Frage in neuen Räumen nach.

Von Veronika Lintner

Ein kleines, weißes Knochenstück liegt in Barbara Spreers Hand, zart und harmlos. Aber dieser Knochen hat Löcher – und Töne: Die Archäologin steckt ein Mundstück aus Birkenrinde auf und bläst in dieses Urzeit-Instrument. Und dann schallt und quakt es plötzlich, fast wie eine schnatternde Ente. Oder schon wie Oboe, eine frühe Schalmei oder Klarinette? Spreer spielt sich ein und greift die Tonlöcher ab, Tonleiter hoch und runter. Das ist nun wirklich Musik in ihren Ohren – denn lange hatten sie und die weiteren Forscher am Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren (Urmu) gerätselt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen