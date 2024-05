Vandalen zerstören Jugendräume in Kindergarten: Wasser steht kniehoch

In den Jugendräumen im Keller eines Kindergartens in Blaubeuren wurde massiver Schaden angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vandalen haben in den vergangenen Tagen erhebliche Sachschäden in den Jugendräum unterhalb eines Kindergartens in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) verursacht. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine fünfstellige Summe.

Die Unbekannten seien in der Karlstaße in die Jugendräume im Untergeschoss des Kindergartens eingebrochen. Dort zerstörten sie eine Toilettenwand und Sanitäreinrichtungen. Möbel wurden umgeworfen sowie Geschirr und Flaschen zerbrochen. Mit Filzstiften beschmierten sie Wände, Fenster und Möbel.

Auch Abflüsse wurden verstopft und mehrere Wasserhähne aufgedreht. Dadurch kam es zu Überschwemmungen in den Räumlichkeiten sowie in einem Heizungsraum. Das Wasser stand etwa 40 Zentimeter hoch, als der Schaden am Donnerstagmorgen bemerkt wurde.

Die Polizei Blaubeuren hat die Ermittlungen nach den Vandalen aufgenommen. Die genaue Höhe des Schadens ist noch unklar. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 07344/96350 entgegen genommen. (AZ)