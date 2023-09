Blaustein

vor 49 Min.

45 hochwertige Fahrräder aus Geschäft in Blaustein gestohlen

In der Nacht auf Freitag ist in Blaustein in ein Geschäft an der B28 eingebrochen worden.

Die Polizei bitte nach dem Einbruch in ein Geschäft an der B28 in Blaustein um Hinweise von Zeugen. Wer hat etwas mitbekommen?

Aus einem Geschäft in Blaustein sind in der Nacht auf Freitag 45 hochwertige Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise von Zeugen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Unbekannte Täter kletterten nach Polizeiangaben auf die Terrasse und schlugen das Glas einer Tür ein. So gelangten sie in das Geschäft in der Max-Hilsenbeck-Straße an der B28. Im Verkaufsraum fanden sie Fahrräder und Zubehör. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Der Polizeiposten Blaustein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07304/80370 um Hinweise von Zeugen. Spezialisten sicherten Spuren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter handelte. Der Abtransport der etwa 45 hochwertigen Fahrräder dürfte mit einem Transporter oder Klein-Lkw erfolgt sein. (AZ)

