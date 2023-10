Schwelbrand in 20 Meter Höhe löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 60 Kräften in Blaustein-Herrlingen im Einsatz. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Ein Schwelbrand in einem Lagerturm hat am Freitagnachmittag die Feuerwehr in Blaustein beschäftigt. Gegen 12.30 Uhr wurde der Brand in der Weiherstraße im Stadtteil Herrlingen entdeckt. In einer Zwischendecke des derzeit leerstehenden Lagerturmes glimmte in etwa 20 Meter Höhe Dämmmaterial.

Die Blausteiner Feuerwehr baute über ihre Drehleiter eine Wasserversorgung nach oben auf, die Drehleiter der Ulmer Feuerwehr brachte Feuerwehrleute und Arbeitsgeräte nach oben. Unter Atemschutz wurden Teile der Decke mit einem Trennschleifer geöffnet und das glimmende Dämmmaterial abgelöscht. Mit zwei Wärmebildkameras wurde die Umgebung auf weitere Glutnester untersucht.

Mit zehn Fahrzeugen und rund 60 Feuerwehrleuten war die Blausteiner und die Ulmer Feuerwehr im Einsatz, ein Rettungswagen und drei Krankentransportwagen standen zur Absicherung der Feuerwehrleute bereit. Auch Bürgermeister Thomas Kayser kam an die Einsatzstelle, um sich über den Brand zu informieren.

Nach Polizeiangaben bestand keine Gefahr für die Umgebung. Eine Schadenhöhe lässt sich noch nicht abschätzen, auch die Brandursache steht noch nicht fest. Für die Löscharbeiten musste die Weiherstraße zwischen der B28 und dem Recyclinghof für knapp vier Stunden gesperrt werden.