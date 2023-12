Sämtliche Räume bei Einbruch in Haus in Blaustein durchwühlt

In Blaustein ist in ein Haus eingebrochen worden. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Gestohlen wurde aber wohl nichts.

In ein Haus in Blaustein ist am Mittwoch eingebrochen worden. Gestohlen wurde laut Polizei aber wohl nichts.

Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Unbekannte zwischen 16 und 21 Uhr auf das Grundstück in der Hohenzollernstraße. Dort hebelte er eine Terrassentür auf und gelangte ins Innere. Im Gebäude wurden sämtliche Räume durchsucht. Über die Terrassentür verließ der Einbrecher kurze Zeit später das Haus wieder.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde nichts entwendet. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen. (AZ)