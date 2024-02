Sieben Autos auf Firmengelände in Blaustein beschädigt: Täter wurden gefilmt

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro. Mit Gegenständen wurden an den Autos die Frontscheiben eingeschlagen.

Mehrere Autos sind am späten Mittwochabend in Blaustein beschädigt worden. Die Fahrzeuge standen nach Polizeiangaben in einem frei zugänglichen Hof einer Firma in der Max-Hilsenbeck-Straße. Zwei unbekannte Männer soll sich um 22.30 Uhr den Fahrzeugen genähert und mit Gegenständen an sieben Fahrzeugen die Frontscheiben eingeschlagen sowie den Lack zerkratzt haben. Dann seien die Männer geflüchtet.

Die Polizei Blaustein (Telefon: 07304/80370) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Bei der Tat wurden die beiden Täter gefilmt, heißt es im Polizeibericht. Das Video werte die Polizei nun aus. Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.