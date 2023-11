Unbekannte stehlen etwa eine Tonne alte Batterien in Blaustein

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte etwa eine Tonne Altbatterien von einem Firmengelände in Blaustein. Von welchem Motiv die Polizei ausgeht.

Zwischen Mittwoch und Montag sind Unbekannte auf ein Firmengelände in der Blaubeurer Straße in Blaustein gelangt. Dort brachen sie laut Angaben der Polizei eine große Kiste auf, in der Altbatterien lagerten. Etwa eine Tonne Batterien klauten sie.

Die Einbrecher in Blaustein haben es vermutlich auf das Blei abgesehen

Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher es auf das in den Batterien enthaltene Blei abgesehen hatten. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)