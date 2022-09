Vors Feuerwehrauto gelaufen: Mann behindert provozierend Fahrt zum Einsatz

Mit Blaulicht und Sirene wollte das Feuerwehrauto zu einem Einsatz. Weil der Mann "provozierend" auf die Straße lief, musste das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.

Ein 57-Jähriger soll nach Angaben der Polizei am Mittwoch ein Feuerwehrauto in Blaustein auf der Fahrt zu einem Einsatz stark behindert haben. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Gegen 15.30 Uhr befand sich das Feuerwehrfahrzeug mit Sondersignalen auf einer Einsatzfahrt in der Ehrensteiner Straße. Der 57-Jährige soll auf die Straße gelaufen und sich "provozierend" vor das herannahende Einsatzfahrzeug gestellt haben. Die Fahrerin des Feuerwehrautos musste bis zum Stillstand abbremsen.

Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Mann blieb vor dem Fahrzeug stehen. Die Fahrerin musste um den 57-Jährigen manövrieren und konnte die Fahrt zum Einsatzort fortsetzen. Ein Brandmeldealarm wurde ausgelöst, dabei handelte es sich laut Polizei aber um einen "Täuschungsalarm". (AZ/krom)