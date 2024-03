Waschmaschinen-Brand löst Feuerwehreinsatz aus: Haus wird evakuiert

In einem Haus in Blaustein, in dem auch mehrere Praxen untergebracht sind, bricht ein Feuer aus. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert wohl Schlimmeres.

Wegen einer brennenden Waschmaschine musste am späten Freitagvormittag in Blaustein ein Wohnhaus geräumt werden, in dem sich auch mehrere Praxen befinden. Verletzt wurde auch wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehr niemand.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses bemerkt und ein Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr Blaustein war gemeinsam der Ulmer Feuerwehr mit 30 Kräften im Einsatz. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, waren bereits Flammen sichtbar.

Während sich die Blausteiner Feuerwehrleute um den Löschangriff kümmerten, brachten die Ulmer vor dem Gebäude ihre Drehleiter in Stellung, um notfalls auch von außen löschen zu können. In der Wohnung wurde ein sogenannter Rauchvorhang in die Türöffnung geklemmt, um die Ausbreitung von giftigem Brandrauch einzudämmen. Gleichzeitig wurden alle Bewohner, Angestellte und Patienten unverletzt in Sicherheit gebracht. In einer nahegelegenen Tagespflege konnten sie im Warmen und betreut das Ende der Löscharbeiten abwarten. Gegen 13 Uhr konnten sie wieder zurück.

Die Besatzungen von zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Einsatzleiter Rettungsdienst untersuchten die Betroffenen auf das Einatmen von Brandgasen. Die schnell abgelöschte Waschmaschine wurde von den Feuerwehrleuten ins Freie gebracht und das Gebäude gelüftet, damit die Bewohner wieder zurückkehren konnten. Die Polizei Blaustein ermittelt nun die Brandursache, Angaben zur Schadenhöhe konnten noch nicht gemacht werden. Durch den Brand sei aber wohl keine Schäden am Gebäude und Inventar entstanden, so die Polizei.