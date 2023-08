Auf einer Hochzeit hat es gefunkt

Isolde und Robert Schlaier aus Burlafingen feiern 60 Jahre Eheglück. Die beiden kannten sich schon als kleine Kinder, verliebt haben sie sich aber viel später.

Isolde und Robert Schlaier aus Burlafingen feierten am Mittwoch, 23. August, ihren 60. Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Tag gratulierte auch Rosl Schäufele in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte dem Ehepaar Geschenke, Blumen sowie Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm.

Auf der Hochzeit von Roberts Bruders hat es so richtig gefunkt

„Wir kennen uns quasi schon aus dem Kindergarten“, erzählt Isolde Schlaier. Ihr Mann Robert ist waschechter Burlafinger, sie stammt gebürtig aus Mähren im heutigen Tschechien und kam im Alter von sechs Jahren mit ihrer Familie als Geflüchtete nach Burlafingen. „Wir haben als Kinder eine Zeit lang mehr oder weniger Zaun an Zaun gewohnt“, berichten die Eheleute. Näher kennengelernt haben sich die beiden dann durch den Freundeskreis. „Und auf der Hochzeit von Roberts Bruder hat es dann so richtig gefunkt“, blickt Isolde Schlaier zu den Anfängern ihrer Liebe zurück. 1963 hat sich das Paar schließlich im damaligen Rathaus in Burlafingen das Ja-Wort gegeben, ein paar Wochen später folgte die kirchliche Trauung. Nach der Hochzeit wohnte das frisch vermählte Paar zunächst im Heuweg, einige Zeit später wurde dann das eigene Haus gebaut.

Trotz Schicksalsschlag blickt das Ehepaar aus Burlafingen nach vorne

Isolde Schlaier hat zunächst beim Überlandwerk in Neu-Ulm und anschließend bei der Bank gearbeitet und ist später ins Büro ihres Mannes gewechselt, wo sie das Sekretariat führte. Robert Schlaier hat den Beruf des Maschinenschlossers gelernt und sich später mit einem eigenen Versicherungsbüro selbstständig gemacht. Isolde Schlaier war im Turn- und Handballverein aktiv, ihr Mann Robert hat beim FC Burlafingen viel mitgeholfen. Überschattet wurde das gemeinsame Glück durch eine seltene Krankheit von Isolde Schlaier, die heute im Rollstuhl sitzt. Trotz dieses Rückschlags blicken die beiden Eheleute zuversichtlich nach vorne. Isolde und Robert Schlaier haben zwei gemeinsame Kinder, eine Tochter und einen Sohn. (AZ)