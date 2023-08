15-Jähriger soll mehrere Autos gestohlen haben: Jetzt sitzt er in U-Haft

Mehr als ein Dutzend Auto soll der Jugendliche gestohlen und sie dann ohne Führerschein gefahren sein. Jetzt wurde er von der Polizei festgenommen.

Weil er mehr als ein Dutzend Autos gestohlen und diese dann ohne Führerschein gefahren sein soll, ist ein 15-Jähriger von der Justiz in Untersuchungshaft genommen worden. Der Minderjährige wurde bereits am vergangenen Donnerstag in Kuchen (Landkreis Göppingen) festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam berichteten.

Der 15-Jährige, zu dem keine weiteren Einzelheiten mitgeteilt wurden, soll die Fahrzeuge von April bis Ende Juli in mehreren Orten der Region entwendet haben. In Kuchen bei Geislingen wurde der Jugendliche am frühen Morgen von einem Zeugen festgehalten, bis die Polizei kam, berichteten die Ermittler. Der 15-Jährige soll sich dort erneut auf einem fremden Grundstück befunden haben.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte beim Amtsgericht Ulm einen Haftbefehl. Der Verdächtige soll auch im März einen Hausfriedensbruch in Donzdorf verübt haben. Die Polizei prüft den Angaben zufolge, ob der Jugendliche für weitere Autodiebstähle verantwortlich sein könnte. (dpa)