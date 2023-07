47-Jähriger wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Die Hand des Mannes geriet wohl in eine Walze. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Arbeitsunfall am Samstag bei Ehingen ist ein 47-Jähriger schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war der 47-Jährige gegen 17.15 Uhr in der Salemstraße wohl mit Arbeiten an einem landwirtschaftlichen Gerät beschäftigt. Dabei geriet er wohl mit seiner Hand in eine Walze und erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)