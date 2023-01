Kaninchen leben in eigenem Kot: Polizei und Veterinäramt schreiten ein

Schwerwiegende Verstöße werden bei einer Kontrolle festgestellt. Als die Behörden bei den Haltern im Alb-Donau-Kreis auftauchen, muss die Polizei anrücken.

Zwei unter tierschutzwidrigen Bedingungen gehaltene Kaninchen sind am Donnerstag in einer Privatwohnung in Ehingen beschlagnahmt worden. Das teilt das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit. Weil sich die Halter zunächst geweigert haben soll, dass ihm die Tiere weggenommen werden, musste sogar die Polizei anrücken.

"Leider kommt es gerade bei Kaninchen immer wieder vor, dass Menschen unterschätzen, wie anspruchsvoll die Haltung dieser Tiere ist", wird eine Amtstierärztin in der Mitteilung von Freitag zitiert. Durch ihr niedliches Aussehen und die kleine Größe würden viele denken, Kaninchen seien anspruchslose, ruhige Haustiere, die mit relativ wenig Platz auskommen. Dabei würden die Tiere viel Auslauf sowie einen abgedunkelten Bereich als Rückzugsmöglichkeit benötigen. Ein artgerechtes Leben in einer Wohnung sei deshalb kaum möglich, so Amtstierärztin.

Kaninchen in Ehingen beschlagnahmt: Käfig viel zu klein und verschimmelt

Die Tiere in Ehingen seien in viel zu kleinen Käfigen gehalten worden. Mindestmaße und Mindestflächen seien deutlich unterschritten gewesen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe das Veterinäramt darauf gebracht. Umgehend sei eine Vor-Ort-Kontrolle veranlasst worden.

Dabei seien weitere tierschutzrechtliche Mängel festgestellt worden: So sei kein Einstreu vorhanden gewesen. Die Kaninchen hätten "in ihrem eigenen Kot" gelebt. Die Käfige seien stellenweise mit Schimmel befallen gewesen. "Eine Gesundheitsgefahr für die Kaninchen, welche permanent die Schimmelsporen einatmen mussten", heißt es weiter.

Veterinäramt schreitet in Ehingen ein: Kein artgerechtes Futter vorhanden

Artgerechtes Futter, das bei Kaninchen zum Großteil aus Raufutter wie Heu und zusätzlich frischem Grün bestehen sollte, sei nicht vorhanden gewesen. Ebenso seien die Trinknäpfe stark verschmutzt gewesen. Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere hätten völlig gefehlt.

Auch die Tiere selbst sollen deutliche Zeichen von Verwahrlosung gezeigt haben. So seien die Krallen bei beiden Tieren viel zu lang gewesen. Eines der Kaninchen soll eine Kopfschiefhaltung und häufiges Scheuern am Käfiggitter gezeigt haben. Letzteres deute auf parasitäre Erkrankungen hin. Die Tiere seien vermutlich noch nie bei einem Tierarzt gewesen, heißt es weiter.

Hasen in Ehingen beschlagnahmt: Das droht jetzt den Haltern

Aufgrund jener schwerwiegenden Verstöße gegen geltendes Tierschutzrecht drohe den Haltern nun ein Bußgeld. Ob sie die Tiere zurückerhalten, sei ungewiss und stelle sich erst im Laufe des weiteren Verfahrens heraus. Das Veterinäramt will derzeit prüfen, ob eventuell ein Verbot weiterer Heimtierhaltung ausgesprochen werden muss.

Die beiden Kaninchen seien nun im Tierheim Ulm untergebracht. Bei Kaninchen handle es sich um sehr soziale Tiere, die Kontakt zu Artgenossen benötigen, erklärt die Amtstierärztin. "Ein einzeln gehaltenes Tier leidet enorm." Das Veterinäramt bittet Personen, die über die Anschaffung von Kleintieren nachdenken, sich im Vorfeld gut über deren Bedürfnisse und die Haltungsanforderungen zu informieren. (AZ)