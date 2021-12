Gelockerte Corona-Regeln an Weihnachten: Das gilt an Uniklinik, BWK und RKU

Besuche sind an Ulmer Kliniken fast nur noch in Ausnahmefällen möglich. An Weihnachten und Neujahr sollen die Regeln jetzt aber gelockert werden.

Seit Mitte November sind Besuche in Ulmer Kliniken nur noch in Ausnahmefällen beziehungsweise sehr eingeschränkt möglich. Damit Patientinnen und Patienten die anstehenden Feiertage über Weihnachten und Neujahr aber nicht alleine verbringen müssen, sollen die Regeln für die meisten Bereiche nun gelockert werden. Das teilt das Universitätsklinikum Ulm im Namen der drei großen Kliniken am Montag mit.

Für das Uniklinikum als auch für die Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) und im Bundeswehrkrankenhaus Ulm (BWK) würden sodann über die Weihnachtsfeiertage und Silvester einheitliche Regeln gelten. Einvernehmlich werde das generelle Besuchsverbot an einzelnen Tagen ausgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Stattdessen treten an allen drei Kliniken gemeinsame Sonderreglungen in Kraft. Patientinnen und Patienten auf Covid-19 Stationen seien davon aber weiterhin ausgenommen.

"Wir wissen, wie wichtig Besuche von Freunden und Angehörigen für unsere Patientinnen und Patienten sind. Umso schwerer fällt es uns, diesen Wunsch seit vielen Wochen nicht erfüllen zu können. Wir freuen uns daher, dass durch die gemeinsame Sonderregelung für die anstehenden Feiertage Besuche im kleinen Rahmen und unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden können", wird Professor Dr. Udo X. Kaisers, Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Ulm, in der Mitteilung zitiert.

Folgende Besuchsregeln gelten an Weihnachten und Neujahr an den Kliniken in Ulm

Am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember und 1. Januar dürfen Patientinnen und Patienten pro Tag maximal von zwei Personen Besuch empfangen. Diese zwei Personen dürfen allerdings nicht gleichzeitig ins Klinikum kommen. Es sollte es sich zudem nach Möglichkeit immer um dieselben Personen handeln. Die Dauer des Besuchs ist jeweils auf 30 Minuten innerhalb der Besuchszeiten von 14 bis 17 Uhr festgelegt.

Patientinnen und Patienten bestimmen die Besuchspersonen vorab. Die verschiedenen Bereiche und Stationen der Kliniken stellen entsprechende Sondergenehmigungen für den Zutritt zum Klinikum aus.

Für Klinikbesucher gilt an Weihnachten und Silvester 2G plus

Für die Besucherinnen und Besucher gilt zudem gemäß gesetzlicher Vorgabe die 2G-plus-Regelung. Das heißt, nur geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt, zusätzlich muss ein gültiges negatives Testzertifikat vorgelegt werden (PCR-Ergebnis nicht älter als 48 Stunden, Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden). An den Kliniken vor Ort kann keine Testung der Besucherinnen und Besucher durchgeführt werden. Weitere Voraussetzungen für den Besuch sind das Tragen einer FFP2-Maske ohne Filter sowie keine Fieber- oder Erkältungssymptome.

Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, Impfzertifikat beziehungsweise QR-Code Dokumentation oder Genesenen-Nachweis, aktuelles negatives Testzertifikat, Sondergenehmigung der Klinik, ausgefüllte Selbstauskunft und Ausweis am Eingang bereitzuhalten.

Umsetzung der Sonderregelung bedeutet für alle zusätzlicher Orga-Aufwand

"Die Umsetzung der Sonderregelung ist für alle Beteiligten mit einem organisatorischen Aufwand verbunden, das gilt für Patientinnen und Patienten, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für Angehörige. Diese Vorkehrungen sind aber notwendig, um Besuche in der aktuell sehr angespannten Lage überhaupt ermöglichen zu können. Sie dienen dem Schutz unserer Patientinnen und Patienten sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hierfür bitten wir um Verständnis und Unterstützung", so RKU-Geschäftsführer Matthias Gruber.

"Ein Klinikaufenthalt ist in der aktuellen Situation ohnehin sehr belastend, ganz besonders während der anstehenden Feiertage. Die Verständigung auf ein gemeinsames Vorgehen während der Feiertage war uns daher ein großes Anliegen, um Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen nachvollziehbare und einheitliche Regelungen an die Hand geben zu können - egal, um welche Ulmer Klinik es geht", wird Generalarzt Dr. Jörg Ahrens, Kommandeur und Ärztlicher Direktor des BWK Ulm, in der Mitteilung zitiert. (AZ)