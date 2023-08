45-Jähriger kracht auf der A8 bei Elchingen in die Leitplanke

Auf regennasser Fahrbahn verliert ein 45-jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in die Leitplanke. Der Fahrer muss ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Weil er auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs war, hat ein 45-Jähriger auf der A8 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Schutzleitplanke gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war der Pkw-Fahrer am Montag nahe Elchingen zunächst auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und geriet wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Pkw kollidierte daraufhin mit der Leitplanke am rechten Fahrbahnrand, drehte sich erneut und kam dort schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Pkw-Fahrer wird bei Unfall auf der A8 bei Elchingen leicht verletzt

Der 45-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Zudem leitete die Verkehrspolizei Günzburg ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 45-Jährigen ein. (AZ)