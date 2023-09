Auto rammt Wohnmobil auf der A8 und beginnt zu brennen

Ein unachtsamer Fahrer verursacht am Donnerstag auf der A8 einen Unfall, sein Wagen erleidet Totalschaden. Soldaten der Bundeswehr löschen das Feuer.

Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagmittag mit seinem Auto auf der A8 gegen ein Wohnmobil gefahren. Der Fahrer sei auf Höhe Elchingen in Fahrtrichtung Stuttgart unachtsam gewesen, meldet die Polizei. Durch den Aufprall geriet der Motorraum des Autos sofort in Brand.

Bundeswehrsoldaten löschten den Brand als Ersthelfer mit Feuerlöschern, bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand, das Auto erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Das Wohnmobil blieb fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird durch die Verkehrspolizei Günzburg auf circa 4000 Euro geschätzt. Durch den Unfall musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden, wodurch sich ein längerer Rückstau bildete. (AZ)