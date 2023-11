Elchingen

Barrierefreie Bushaltestelle wird günstiger als gedacht

In der Nersinger Straße in Unterelchingen wird eine neue Bushaltestelle gebaut.

Plus An der Nersinger Straße in Unterelchingen entsteht eine neue Bushaltestelle. Was sich an der ursprünglichen Planung geändert hat.

Eine geplante barrierefreie Bushaltestelle an der Nersinger Straße in Elchingen wird weniger kosten als bislang geplant: Durch Planänderungen konnten die Kosten für das Projekt um 75.000 Euro reduziert werden. Nun gab der Bauausschuss des Elchinger Gemeinderats einstimmig grünes Licht für das Vorhaben.

Die Gemeinde Elchingen muss 77.000 Euro bezahlen

Mit der Zustimmung zur Planung des Ulmer Ingenieurbüros Wassermüller kann die Gemeinde Elchingen jetzt Zuschüsse zur geplanten Bushaltestelle beantragen. Die Fachleute gehen von 160.000 Euro Zuschuss bei jetzt Gesamtkosten von 237.000 Euro für die barrierefreie Bushaltestelle aus, sodass der Gemeinde tatsächliche Kosten von rund 77.000 Euro entstehen, so Bürgermeister Joachim Eisenkolb. Diese Mittel für die Bushaltestelle sind im Vermögenshaushalt der Gemeinde bereitgestellt.

