Bürgerinnen und Bürger feiern in Oberelchingen ihre Feuerwehr

Zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr gibt es einen Festakt im Konstantin-Vidal-Haus. Das war erst der Auftakt der Feierlichkeiten.

150 Jahre Feuerwehr Oberelchingen – das musste gefeiert werden. Zum großen Fest waren am Sonntag alle Bürger und Bürgerinnen eingeladen. Und so war den ganzen Tag Betrieb. Erst beim Gottesdienst in der Klosterkirche, dann im Konstantin-Vidal-Haus. Dort lockte am Vormittag ein Frühschoppen mit Weißwurstessen, dann ein Mittagessen, wobei die Schnitzel im Freien gebraten wurden, und schließlich am Nachmittag noch ein Riesenbüffet mit leckeren selbstgebackenen Kuchen.

Die Blaskapelle Oberelchingen sorgt für Unterhaltung

Für Stimmung sorgte den ganzen Tag die Blaskapelle Eintracht Oberelchingen und erhielt von den Festgästen viel und verdienten Applaus. Im Herbst will die Feuerwehr dann noch einen Tag der offenen Tür mit Fahrzeugschau und Schauübung veranstalten. Und vorher gibt es noch eine Vatertags-Hockete, eine Gemeinschaftsübung und ein Public Viewing zur EM.