Einbruch in Schule in Unterelchingen: Laptops aus Klassenzimmer gestohlen

In eine Schule in Unterelchingen ist eingebrochen worden. Gestohlen worden seien dabei mehrere Laptops und Festplatten aus einem Klassenzimmer, wie die Polizei am Dienstag berichtet.

Der bislang unbekannte Täter muss demnach über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen sein. Die Schadenshöhe ist momentan noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Erst Anfang April war in die Mittelschule in Weißenhorn eingebrochen worden. Dabei wurden 17 iPads im Wert von 7000 Euro gestohlen. "Es trifft immer die Falschen. Wieder sind Kinder die Leidtragenden", hatte der Schulleiter damals gesagt. (AZ)