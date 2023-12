Einbruch in Wohnhaus in Thalfingen: Polizei sucht Zeugen

In Thalfingen wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen und bittet um Hinweise.

In ein Wohnhaus im Gänsackerweg in Thalfingen ist eingebrochen worden. Gestohlen wurde hierbei nichts, wie die Polizei mitteilt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Im Tatzeitraum von Dienstag, 19. Dezember, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 20. Dezember, 10.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in das Wohnhaus. Dabei wurde ein Fenster eingeschlagen. Die Wohnung wurde anschließend durchsucht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben oder anderweitig Hinweise auf die Täterschaft geben können, werden gebeten mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter 0731/8013-0 in Kontakt zu treten. (AZ)