Elchingen

06:00 Uhr

Elchingen bekommt ein neues Feuerwehrhaus

Bei der Diskussion um ein neues Gebäude für die Unterelchinger Feuerwehr fiel auch Kritik an ihr. Nie hätten sie sich die Haushaltsdebatten angehört.

Plus Nach langer Diskussion beschließt der Gemeinderat Elchingen den millionenschweren Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Unterelchingen an der Hauptstraße.

Von Dagmar Hub

Das Bedauern über Versäumnisse der vergangenen acht Jahre war so groß wie die Bedenken wegen der dramatisch steigenden Verschuldung der Gemeinde. Dennoch beschloss der Elchinger Gemeinderat nach langer Diskussion den im Oktober noch abgelehnten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Unterelchingen auf der ursprünglich geplanten Fläche an der Hauptstraße – und gleichzeitig eine Erweiterung und Teilsanierung des Feuerwehrgerätehauses Oberelchingen.

