Elchingen

vor 35 Min.

Elchingen steht in finanzieller Hinsicht das Wasser bis zum Hals

Plus Das Jugendhaus wird geschlossen und auch anderes kommt auf den Prüfstand: Vom Hallenbad über Feuerwehrhäuser bis hin zu sieben Sportplätzen.

Von Dagmar Hub

Alles muss auf den Prüfstand, und das möglichst bald. "Der Kittel brennt" in Elchingen, wie CSU-Gemeinderat Andreas Meyer die Situation beschreibt. Nach dramatischen Appellen und entschiedenen "Nein!"-Statements verabschiedete der Elchingen Gemeinderat den für die nächsten Jahre voraussichtlich letzten noch einigermaßen tragfähigen Haushalt 2024 denkbar knapp mit 9:8 Stimmen. Quasi Zünglein an der Waage war das Ja von Bürgermeister Joachim Eisenkolb.

Einig sind sich alle. Die künftige Leitlinie in Elchingen müsse "ausreichend, wirtschaftlich, zweckmäßig" heißen. Mehr ist nicht mehr drin. So könne es in Elchingen nicht weitergehen mit einer Politik, die in der Sitzung des Gemeinderats unter anderem als All-Inclusive-Mentalität bezeichnet wurde. Als Bild für die Gründe bemühte Andreas Mayer sogar die Bibel: "Der werfe den ersten Stein!" Man habe, die drohende Handlungsunfähigkeit der Kommune sehend, nicht gegengesteuert, da trügen alle Verantwortung.

