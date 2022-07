Elchinger Schüler laufen rund 690 Kilometer für Ukraine-Flüchtlinge

1650 Runden, 690 Kilometer, 5029 Euro Spendengeld: Stolze Werte schafften Schülerinnen und Schüler aus Elchingen beim Sponsorenlauf. Wem sie damit helfen.

Rund 690 Kilometer sind es vom Ulmer Münster bis zum Hamburger Hafen. Annähernd so weit liefen insgesamt die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Oberelchingen bei ihrem Sponsorenlauf zugunsten der Ukraine-Flüchtlinge.

Stolze 1650 Runden um den Thalfinger Sportplatz schafften die knapp 200 Läuferinnen und Läufer binnen einer Stunde. Dabei liefen in der Stunde Laufzeit einige Schüler bis zu 24 Runden, was beachtlichen 9,6 Kilometern entspricht. Dementsprechend beachtlich war auch die erlaufene Spendensumme, die mit 5029 Euro eine im Vorfeld von den Organisatoren niemals erwartete Höhe erreichte, wie Schulleiter Jürgen Obert berichtete. Er nannte als Beispiel eine besonders engagierte Schülerin der siebten Klasse, die so viele Sponsoren verpflichtete, dass sie pro zurückgelegter Runde stolze 25 Euro erlaufen konnte.

Sichtlich stolz über die Leistung der jungen Läuferinnen und Läufer überreichte der Rektor während einer kleinen Feier die Spende an den Elchinger Verein "für einander". Dieser engagiert sich seit Jahren in der Flüchtlingsbetreuung und unterstützt die Grund- und Mittelschule Elchingen tatkräftig bei der Förderung von Flüchtlingskindern. Den zweiten Teil der Spendengelder erhielt die Ukrainische Gemeinde Neu-Ulm.