Festnahme der Polizei in Elchingen: Mutmaßlicher Dieb sitzt in U-Haft

Zeugen melden der Polizei einen verdächtigen Kleintransporter in Elchingen. Die Fahndung verläuft erfolgreich, der Fahrer sitzt jetzt in Haft.

Einen mutmaßlichen Buntmetalldieb hat die Polizei hat Donnerstagabend im Gemeinegebiet Elchingen festgenommen. Der amtsbekannte 41-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, nahmen Zeugen einen verdächtigen Kleintransporter im Rotalteweg war. Circa zehn Minuten später sei der Transporter jedoch nicht mehr an der Stelle gewesen. Die Zeugen aber konnten Aufbruchswerkzeug und einen beschädigten Zaun feststellen. Sie informierten die Polizei, teilten ihnen auch das Kennzeichen mit.

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Wagen ein. Der konnte wenig später im Gemeindegebiet Elchingen festgestellt werden. Im Laderaum des Fahrzeugs stellten die Polizisten bei einer Durchsuchung Buntmetall im Wert von circa 600 Euro fest. Der 41-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Weil der Mann bereits amtsbekannt in Bezug derartiger Delikte ist, führten die Beamten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 41-Jährigen. Die Beamten lieferten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein. (AZ)