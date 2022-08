Flüchtlinge im Adler in Elchingen: Behörde informiert über die Pläne

Zu den Plänen, im ehemaligen Gasthof Adler in Unterelchingen Flüchtlinge aufzunehmen, findet nun eine Informationsveranstaltung statt.

Die Gemeinde Elchingen hat kürzlich die geplante Unterbringung von Geflüchteten aus mehreren Herkunftsländern im ehemaligen Gasthof Adler und zu einem späteren Zeitpunkt auch im EC Hotel Elchingen (ehemaliges Hotel Garni) bekannt gegeben. Die Nutzungsaufnahme ist nach aktuellem Stand im September diesen Jahres vorgesehen.

Regierung von Schwaben informiert im Konstantin-Vidal-Haus

Nun ist eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger geplant. Sie findet am Dienstag, 23. August, um 16.30 Uhr im Konstantin-Vidal-Haus (Klostersteige 3) in Oberelchingen statt. Veranstalter sind die Regierung von Schwaben als zuständige Behörde und die Gemeinde Elchingen.

Die Regierungsvertreter werden umfassend über die Belegung und den Betrieb der Einrichtung informieren. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, auf Fragen aus der Zuhörerschaft einzugehen.

Die Regierung von Schwaben hat das frühere Gasthaus Adler in Unterelchingen als Übergangswohnheim vom privaten Besitzer des Hauses angemietet. Laut einer Mitteilung der Gemeinde vom Juli sollen dort zwei Flüchtlingsgruppen unterkommen: In erster Linie seien dies Spätaussiedler sowie ehemalige Ortskräfte, die für die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz waren und nun aus humanitären Gründen in Deutschland Aufnahme finden. (AZ)