In Oberelchingen wird ein neuer Spielplatz gebaut

Auf dieser bislang nicht sehr einladenden Fläche am Holunderweg wird ein neuer Spielplatz gebaut.

Plus Eine triste Baulücke im Holunderweg in Oberelchingen soll mit Spielgeräten neu gestaltet werden. Können sich Kinder dort schon nächstes Jahr austoben?

Von Dagmar Hub

Es sei ein längerer Weg gewesen zum neuen Spielplatz am Oberelchinger Holunderweg, bemerkte Philipp Schneider (Dorfgemeinschaft Oberelchingen) in der Sitzung des Elchinger Bauausschusses. Deshalb wünsche man sich sehr, dass der Spielplatz noch 2024 benützt werden könne. Der Bauausschuss gab einstimmig grünes Licht für die Planung des Neu-Ulmer Landschaftsarchitekten Martin Oßwald, der soweit möglich auf den Wunsch eingehen will.

Der Spielplatz entsteht am Holunderweg in Oberelchingen

Es ist bislang eine triste Baulücke in Oberelchingen, ein unwirtlicher Platz mit Trafohäuschen und Lärmschutzwand. Eine „robuste Situation“ nennt der Landschaftsarchitekt den Platz, den er nun mit zwei Spielfeldern als Motorikparcous-Spielplatz gestalten wird. Der Elchinger Gemeinderat bewilligte die bereits bereitgestellten 150.000 Euro für die Planung einstimmig. Die Kosten für den projektierten Spielplatz sind auf 188.000 Euro berechnet, die Gemeinde will die über das bereitgestellte Geld hinausgehenden Kosten in die Haushaltsplanung aufnehmen.

