Lkw stoßen auf A8 zusammen: Unfallstelle drei Stunden lang gesperrt

Ein Lastwagen weicht noch aus, ein anderer rammt den davor fahrenden Sattelzug. Der Schaden ist hoch, vereinte Kräfte bekommen die A8 am Elchinger Kreuz frei.

Bei starkem Verkehr sind am Freitagmittag auf der A8 am Elchinger Kreuz zwei Lastwagen zusammengestoßen, einer wurde sehr stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe waren vereinte Kräfte von Feuerwehr Oberelchingen, THW Günzburg und Autobahnmeisterei Dornstadt im Einsatz, erst nach drei Stunden konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Auf der rechten Spur der A8 in Richtung hatte sich der Verkehr gestaut. Ein 37-jähriger Sattelzugfahrer bremste stark, der Fahrer eines nachfolgenden Lastwagens scherte deshalb auf den mittleren Fahrstreifen aus. Der hinter diesem Lastwagen fahrende 39-jährige Lastwagenfahrer bemerkte den deutlich langsameren Sattelzug zu spät und fuhr auf. Der auffahrende Lkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Auflieger des Geschädigten war ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, blieb aber rollfähig. Die Autobahnpolizei Günzburg begleitete ihn zur nahegelegenen Rastanlage, wo er abgestellt wurde. Der Sachschaden war mit knapp 30.000 Euro nach Polizeiangaben relativ hoch, verletzt wurde niemand. (AZ)