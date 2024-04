Nach Hagelschaden: Kirchenstiftung St. Michael erhält einen Zuschuss

Die Gemeinde unterstützt die Sanierung der Kirchenfenster in Unterelchingen. Auch mehrere Vereine bekommen eine Geldspritze.

Die Gemeinde Elchingen muss mit ihren finanziellen Mitteln angesichts der gestiegenen und rasch weiter steigenden Pro-Kopf-Verschuldung sorgfältig haushalten. Ihrer sozialen Verpflichtungen will die Kommune dennoch nachkommen – so mit Zuschüssen an Vereine und für die notwendige Sanierung der Fenster der Unterelchinger Kirche St. Michael.

An der Kirche in Elchingen sollen Sicherheitsscheiben angebracht werden

Deren bunt verglaste Fenster sind durch Hagel im Juli 2023 beschädigt worden. Bei der Begutachtung des Schadens zeigte sich zudem, dass frühere Schäden nur notdürftig repariert worden waren. Um weitere Beschädigungen oder gar Zerstörungen zu vermeiden, will die katholische Kirchenstiftung St. Michael Sicherheitsscheiben von außen anbringen, was denkmalschutzrechtlich bereits genehmigt ist. Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss des Elchinger Gemeinderates beschloss, für den Einbau der Schutzverglasung einen Zuschuss in Höhe von 15 Prozent – das sind etwa 2500 Euro – Eigenanteil der Kirchengemeinde zu gewähren.

Den beantragten Zuschuss erhält auch der Kraftsportverein "Jugendkraft" Unterelchingen in Höhe von fast 27.000 Euro, was 60 Prozent des Fehlbetrags der Unterhaltskosten der KSV-Halle für das Jahr 2023 ausmacht. Der Sportverein Oberelchingen 1930 bekommt knapp 10.000 Euro Zuschuss für die Betriebskosten des als Sportstätte benützten Teil des Vereinsheims. Der Tennisclub Elchingen 1978 bekommt rund 6000 Euro für die Sanierung der Dusche, der Schützenverein Tagolf erhält einen Zuschuss von 1530 Euro für den Kauf von drei Luftgewehren.